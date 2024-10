Unfallflucht Unbekannter fährt Mann an und flüchtet

Sonntagnacht um 0.15 Uhr wurde ein Patient verletzt in die Notaufnahme der Henneberg Klinik in Hildburghausen eingeliefert. Er gab laut Polizeibericht an, dass er zwischen 0 Uhr und 0.15 Uhr in der Seminarstraße beim Überqueren von einem roten Kleinwagen erfasst wurde, über die Motorhaube rollte und sich dabei Verletzungen am rechten Knöchel und Hinterkopf zuzog. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin einfach von der Unfallstelle.