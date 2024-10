Den Ermittlern liege außerdem ein Video von einem Auto vor, dass kurz nach dem Unfall in Riekofen durch eine Siedlung in Richtung Mötzing fuhr. Zeugen hätten zur selben Zeit ein Auto bemerkt, das dort mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Das Unfallauto dürfte ersten Erkenntnissen zufolge "deutliche Beschädigungen" am rechten Kotflügel, dem Stoßfänger, der Motorhaube und der Windschutzscheibe aufweisen. Auch die Beifahrertür und der dazugehörige Außenspiegel könnten beschädigt sein.