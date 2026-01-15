München (dpa/lby) - Bei einem Unfall in München ist ein Mensch schwer verletzt worden - der Unfallfahrer oder die Unfallfahrerin sei geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die verletzte Person sei am Nachmittag gegen 17.30 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit in der Hansastraße zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs gewesen, als sie von einem Wagen erfasst wurde. Ob die Person die Fahrbahn überqueren wollte, sei unklar. Sie sei im Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden. Bei der Unfallaufnahme seien auch Spuren gesichert worden.