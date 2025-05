Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr Montagnachmittag auf dem linksseitigen Gehweg der Saarbrückener Straße in Meiningen in Richtung der Straße Am Kirchbrunnen. Als der Gehweg endete, zog er plötzlich und ohne auf den Verkehr zu achten nach rechts auf die Straße, weshalb ein dort fahrender Pkw mit Anhänger ausweichen musste.