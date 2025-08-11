Unfallflucht: Radfahrer tödlich verletzt - Verursacher flüchtet

Bei dem Unfall zwischen Haßleben und Ringleben am Sonntagabend war ein 64-jähriger Radfahrer von einem Transporter erfasst worden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Radler zu kümmern, wie die Polizei berichtete. Andere Verkehrsteilnehmer entdeckten den Radfahrer und alarmierten die Rettungskräfte. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte er nicht mehr gerettet werden. Am Unfallort hatten die Einsatzkräfte ein Logo der Automarke gefunden.