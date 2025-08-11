 
Unfallflucht Radfahrer tödlich verletzt - Verursacher flüchtet

Im Landkreis Sömmerda wird ein Radfahrer angefahren. Er stirbt. Der Unfallverursacher flüchtet, wird aber später von der Polizei gestellt.

 
Der Radfahrer starb, der Unfallverursacher flüchtete. Foto: Martin Wichmann/dpa

Haßleben - Nach einem Unfall mit einem getöteten Radfahrer im Landkreis Sömmerda ermittelt die Polizei gegen einen 30 Jahre alten Autofahrer wegen mutmaßlicher Unfallflucht und fahrlässiger Tötung. Der dringend tatverdächtige Mann sei nach umfangreicher Fahndung unter anderem mit einem Polizeihubschrauber in Gebesee nördlich von Erfurt gestellt worden, teilte die Polizei mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Erfurt sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Sein Führerschein und sein Mobiltelefon wurden beschlagnahmt.

Bei dem Unfall zwischen Haßleben und Ringleben am Sonntagabend war ein 64-jähriger Radfahrer von einem Transporter erfasst worden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Radler zu kümmern, wie die Polizei berichtete. Andere Verkehrsteilnehmer entdeckten den Radfahrer und alarmierten die Rettungskräfte. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte er nicht mehr gerettet werden. Am Unfallort hatten die Einsatzkräfte ein Logo der Automarke gefunden.