Haßleben - Nach einem Unfall mit einem getöteten Radfahrer im Landkreis Sömmerda ermittelt die Polizei gegen einen 30 Jahre alten Autofahrer wegen mutmaßlicher Unfallflucht und fahrlässiger Tötung. Der dringend tatverdächtige Mann sei nach umfangreicher Fahndung unter anderem mit einem Polizeihubschrauber in Gebesee nördlich von Erfurt gestellt worden, teilte die Polizei mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Erfurt sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Sein Führerschein und sein Mobiltelefon wurden beschlagnahmt.
Unfallflucht Radfahrer tödlich verletzt - Verursacher flüchtet
dpa 11.08.2025 - 14:36 Uhr