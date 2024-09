Etwa 30 Einsatzkräfte der Polizei führten den Angaben nach am Mittwoch in und um Dengling, einem Ortsteil der Gemeinde Mötzing, Befragungen durch und untersuchten Fahrzeuge auf Unfallschäden. Den Ermittlern liege ein Video von einem Auto vor, dass kurz nach dem Unfall in Riekofen durch eine Siedlung in Richtung Dengling fuhr. Zeugen hätten zur selben Zeit ein Auto bemerkt, das dort mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Den Angaben nach ergaben sich durch die Überprüfungen am Mittwoch bislang keine neuen Erkenntnisse zur Identität des Unfallfahrers. Allerdings würden die Ermittler noch weiteren Hinweisen nachgehen.