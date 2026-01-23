Unfallflucht: Fußgänger stirbt nach Unfall - Fahrer fährt davon

Mitterteich (dpa/lby) - Nach dem Tod eines Fußgängers fahndet die Polizei in der Oberpfalz nach einem flüchtigen Fahrer. Am späten Mittwochabend war in Mitterteich (Landkreis Tirschenreuth) ein 59 Jahre alter Mann schwer verletzt auf einer Straße gefunden worden. Er wurde noch ins Krankenhaus gebracht, die Ärzte konnten das Leben des Mannes aber nicht mehr retten. Zunächst war unklar, woran der Mann gestorben war.