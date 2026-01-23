 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Fußgänger stirbt nach Unfall - Fahrer fährt davon

Unfallflucht Fußgänger stirbt nach Unfall - Fahrer fährt davon

Ein 59-Jähriger wird von einem Fahrzeug erfasst und stirbt. Der Fahrer flüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise und wertet Überwachungskameras aus.

Unfallflucht: Fußgänger stirbt nach Unfall - Fahrer fährt davon
1
Nach dem Unfalltod eines Fußgängers sucht die Polizei den flüchtigen Fahrer. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mitterteich (dpa/lby) - Nach dem Tod eines Fußgängers fahndet die Polizei in der Oberpfalz nach einem flüchtigen Fahrer. Am späten Mittwochabend war in Mitterteich (Landkreis Tirschenreuth) ein 59 Jahre alter Mann schwer verletzt auf einer Straße gefunden worden. Er wurde noch ins Krankenhaus gebracht, die Ärzte konnten das Leben des Mannes aber nicht mehr retten. Zunächst war unklar, woran der Mann gestorben war.

Nach der Werbung weiterlesen

Nach neuen Angaben der Polizei ergaben die Ermittlungen, dass der 59-Jährige von einem Fahrzeug erfasst und dadurch tödlich verletzt wurde. Der Unfallfahrer sei von der Unfallstelle geflüchtet und habe den verletzten Mann auf der Fahrbahn liegen lassen.

Bei der Polizeiinspektion Waldsassen wurde nun eine Ermittlungsgruppe gebildet, um den Unfallfahrer zu fassen. "Neben der Befragung von Zeugen werden unter anderem auch Aufnahmen von Überwachungskameras überprüft und ausgewertet", sagte eine Polizeisprecherin.