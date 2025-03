Unfall: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß mit Sportwagen

München (dpa/lby) - Ein Luxus-Sportwagen ist in München mit einem weiteren Auto zusammengestoßen und hat sich anschließend überschlagen. Zwei Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte der 24-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs am Donnerstag den Fahrstreifen wechseln wollen, als es mit dem Sportwagen eines 50-Jährigen kollidierte. Beide Autos kamen in der Folge von der Fahrbahn ab.