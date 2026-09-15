Unfall: Zwei Schwerverletzte nach Unfall – Polizei entdeckt Verstöße

Gangloffsömmern (dpa/th) - Bei einem Zusammenstoß sind ein Motorrad- und ein Mopedfahrer in Gangloffsömmern (Landkreis Sömmerda) schwer verletzt worden. Der 56 Jahre alte Motorradfahrer hatte nach bisherigen Erkenntnissen beim Abbiegen einen 18-Jährigen auf einem Moped übersehen, wie die Polizei mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Männer stürzten und schwer verletzt wurden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus.