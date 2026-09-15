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  6. Zwei Schwerverletzte nach Unfall – Polizei entdeckt Verstöße

Unfall Zwei Schwerverletzte nach Unfall – Polizei entdeckt Verstöße

Nach einem Zusammenstoß in Gangloffsömmern werden zwei Männer schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme kommen mehrere Verstöße ans Licht.

Unfall: Zwei Schwerverletzte nach Unfall – Polizei entdeckt Verstöße
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Zwei Schwerverletzte nach Unfall – Polizei deckt Verstöße auf. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Gangloffsömmern (dpa/th) - Bei einem Zusammenstoß sind ein Motorrad- und ein Mopedfahrer in Gangloffsömmern (Landkreis Sömmerda) schwer verletzt worden. Der 56 Jahre alte Motorradfahrer hatte nach bisherigen Erkenntnissen beim Abbiegen einen 18-Jährigen auf einem Moped übersehen, wie die Polizei mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Männer stürzten und schwer verletzt wurden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. 

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Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten mehrere Verstöße fest. Das Motorrad war laut der Mitteilung nicht zugelassen und der 56-Jährige besaß nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Zudem bestand bei ihm der Verdacht auf Alkoholkonsum. 

Bei dem Moped wurden technische Veränderungen festgestellt, für die der 18-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hatte. Zudem war an dem Moped den Angaben zufolge ein nicht zugeteiltes Kennzeichen angebracht. Gegen beide Beteiligten wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie es weiter hieß.