Dillenburg (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall in der Nähe von Dillenburg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 20 Jahre alte Mann und die 31 Jahre alte Frau waren am frühen Mittwochabend frontal mit ihren Autos zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Mann zuvor in einer Kurve vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten. Beide wurden den Angaben zufolge vom Unfallort zwischen den Ortschaften Dillenburg-Oberscheld und Eschenburg-Hirzenhain in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Strecke im Lahn-Dill-Kreis war mehrere Stunden gesperrt.