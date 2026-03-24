Arnstorf (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall in Niederbayern sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Einer von ihnen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein 45-jähriger Autofahrer habe ersten Erkenntnissen zufolge am Montagabend bei Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) zwei vor ihm stehende Fahrzeuge übersehen. Er prallte mit seinem Wagen gegen das Auto eines 53-Jährigen. Sein Fahrzeug wurde durch den Aufprall in den Graben geschleudert. Er und sein 34 Jahre alter Beifahrer kamen daraufhin schwer verletzt in Krankenhäuser.
Unfall Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall in Niederbayern
dpa 24.03.2026 - 06:11 Uhr