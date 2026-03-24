Arnstorf (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall in Niederbayern sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Einer von ihnen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein 45-jähriger Autofahrer habe ersten Erkenntnissen zufolge am Montagabend bei Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) zwei vor ihm stehende Fahrzeuge übersehen. Er prallte mit seinem Wagen gegen das Auto eines 53-Jährigen. Sein Fahrzeug wurde durch den Aufprall in den Graben geschleudert. Er und sein 34 Jahre alter Beifahrer kamen daraufhin schwer verletzt in Krankenhäuser.