Unfall: Zwei Polizisten in Zivilwagen bei Autounfall verletzt

München (dpa/lby) - Zwei Polizisten sind bei einem Unfall in der Münchner Altstadt leicht verletzt worden. Die Beamten waren mit einem zivilen Dienstauto unterwegs zu einem Einsatz, wie ein Polizeisprecher mitteilte. An einer Kreuzung kam es in der Nacht zum Dienstag zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 37-Jährigen. Der habe laut Angaben des Sprechers den Polizisten die Vorfahrt genommen. Die beiden leicht verletzten Beamten wurden ins Krankenhaus gebracht.