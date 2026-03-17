Ulm (dpa/lby) - Zwei Kinder sind in Ulm auf die Straße gerannt und von einem Auto erfasst worden. Die beiden Zwölfjährigen wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 27 Jahre alte Autofahrerin blieb demnach unverletzt, erlitt aber einen Schock. Laut Polizei sollen der Junge und das Mädchen ohne sich umzuschauen an einem Straßenbahnhalt auf die Straße gelaufen sein. Die Autofahrerin habe noch versucht auszuweichen, die Kinder aber dennoch erfasst. Der Rettungsdienst brachte die Zwölfjährigen in ein Krankenhaus.