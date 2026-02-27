Unfall: Zwei Autofahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Marktredwitz (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Oberfranken sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ob die Unfallopfer in Lebensgefahr schwebten, blieb zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte. Auf der Bundesstraße 303 bei Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) sei ein 46-Jähriger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Wagen eines 35-Jährigen kollidiert. Die Ursache für den Unfall war zunächst nicht klar.