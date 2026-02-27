Unfall: Zwei Autofahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

 
Ein 35-Jähriger ist mit seinem Wagen auf einer Bundesstraße unterwegs, als plötzlich ein anderes Auto auf seine Spur gerät. Für beide Autofahrer endet der Unfall im Krankenhaus.

Die Feuerwehr musste den 35-Jährigen aus seinem Auto befreien. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Marktredwitz (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Oberfranken sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ob die Unfallopfer in Lebensgefahr schwebten, blieb zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte. Auf der Bundesstraße 303 bei Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) sei ein 46-Jähriger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Wagen eines 35-Jährigen kollidiert. Die Ursache für den Unfall war zunächst nicht klar.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sicherten die Unfallstelle. Den 35-Jährigen befreiten die Einsatzkräfte aus seinem Auto.