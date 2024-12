Altmannstein (dpa/lby) - Bei Glätte ist eine Autofahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 63-Jährige war nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen bei Altmannstein im Landkreis Eichstätt unterwegs und verlor in einer Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr Auto prallte demnach gegen eine Regenwasserrinne, wobei die Frau schwere Verletzungen im Rückenbereich erlitt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 15.000 Euro.