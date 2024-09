Großwallstadt (dpa/lby) - Ein Wagen ist in Großwallstadt im unterfränkischen Landkreis Miltenberg in eine Fußgängergruppe gefahren. Ursache sei vermutlich ein medizinischer Notfall des Fahrers gewesen, der reanimiert werden musste, teilte ein Polizeisprecher mit. Der 58-jährige Fahrer hatte plötzlich die Kontrolle über den Wagen verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und in eine Personengruppe gefahren. Vier Menschen wurden leicht verletzt, darunter ein Kind, das einen Schock erlitt.