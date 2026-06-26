Eggenfelden (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein 23 Jahre alter Autofahrer missachtete beim Abbiegen an einer Kreuzung die Vorfahrt eines entgegenkommenden Wagens, wie die Polizei mitteilte. Der 61-jährige Fahrer war am frühen Morgen mit drei weiteren Menschen im Auto unterwegs, als die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Alle fünf Personen kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.