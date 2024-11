Passau (dpa/lby) - Eine Autofahrerin hat einen Mann auf einem Discounter-Parkplatz in Passau mit ihrem Wagen erfasst und dabei schwer verletzt. Der 79-Jährige schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung in eine Klinik.