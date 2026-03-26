Park City - Rund sechs Wochen nach ihrem verhängnisvollen Unfall bei den Olympischen Winterspielen in Italien hat Lindsey Vonn erstmals detailliert über den Sturz und die dramatischen Stunden danach gesprochen. "Ich hatte so extreme Schmerzen", erzählte die 41-Jährige dem Magazin "Vanity Fair", als sie über die Einlieferung in das Krankenhaus sprach. Während sie in einem Computertomographen lag, hätten die Schmerzmittel plötzlich nicht mehr gewirkt. "Ich schrie aus voller Kehle: Holt mich hier raus! Es wollte einfach nicht nachlassen. Es hörte nicht auf. Das hat sich mir tief ins Gehirn eingebrannt."