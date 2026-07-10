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Unfall von Lastwagen auf A6 Lastwagen steht quer: A6 bei Alfeld gesperrt

Ein Lastwagen prallt gegen die Mittelleitplanke. Die Straße ist in Fahrtrichtung Osten voll gesperrt. In Fahrtrichtung Westen ist nur der Standstreifen befahrbar.

Unfall von Lastwagen auf A6: Lastwagen steht quer: A6 bei Alfeld gesperrt
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Die Polizei sperrt die Fahrbahn in Fahrtrichtung Osten. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Alfeld (dpa/lby) - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 6 auf Höhe der Anschlussstelle Alfeld (Landkreis Nürnberger Land) in Richtung Amberg aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelleitplanke gefahren. Nach Angaben der Polizei ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Osten voll gesperrt. Auch auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Westen komme es zu erheblichen Einschränkungen. Hier sei nur der Standstreifen befahrbar.

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Demnach steht der Lastwagen quer auf der Fahrbahn in Richtung Amberg und ragt in die Gegenfahrbahn. Die Bergungsarbeiten dauern an und werden den Angaben der Polizei zufolge voraussichtlich den ganzen Nachmittag in Anspruch nehmen. Wer kann, solle bereits eine Ausfahrt vor der Anschlussstelle Alfeld abfahren, hieß es. Umleitungen seien eingerichtet und ausgeschildert.