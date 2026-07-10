Demnach steht der Lastwagen quer auf der Fahrbahn in Richtung Amberg und ragt in die Gegenfahrbahn. Die Bergungsarbeiten dauern an und werden den Angaben der Polizei zufolge voraussichtlich den ganzen Nachmittag in Anspruch nehmen. Wer kann, solle bereits eine Ausfahrt vor der Anschlussstelle Alfeld abfahren, hieß es. Umleitungen seien eingerichtet und ausgeschildert.