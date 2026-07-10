Alfeld (dpa/lby) - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 6 auf Höhe der Anschlussstelle Alfeld (Landkreis Nürnberger Land) in Richtung Amberg aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelleitplanke gefahren. Nach Angaben der Polizei ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Osten voll gesperrt. Auch auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Westen komme es zu erheblichen Einschränkungen. Hier sei nur der Standstreifen befahrbar.
Unfall von Lastwagen auf A6 Lastwagen steht quer: A6 bei Alfeld gesperrt
dpa 10.07.2026 - 15:28 Uhr