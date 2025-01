München (dpa/lby) - Ein Kleinkind ist an einem Münchner S-Bahnhof ins Gleis eines haltenden Zugs gefallen – und mit dem Schrecken davongekommen. Am Samstagabend wollte ein 71-Jähriger mit seinen beiden Enkeln in den Zug einsteigen, wie die Polizei mitteilte. Sein vierjähriger Enkel glitt ihm demnach aus der Hand, stürzte zu Boden und rutschte zwischen Bahnsteigkante und Bahn ins Gleis.