Postbauer-Heng (dpa/lby) - Vier zusammen auf einem Moped fahrende Teenager haben in einer Linkskurve im Landkreis Neumarkt die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Zwei der zwischen 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen verletzten sich nach Angaben der Polizei schwer, einer von ihnen musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die anderen beiden wurden am Mittwochabend leicht verletzt.