Unfall: Unfall mit Gülle-Fahrzeug - Verletzte, Vollsperrung

Der Transporter sei am Nachmittag auf der Landstraße bei der Fahrt durch eine Kurve umgekippt - und auf die Gegenspur gefallen, wo das Auto entgegenkam. Der 19-jährige Fahrer wurde eingeklemmt, Rettungskräfte befreiten ihn. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto der 47-Jährigen wurde von dem umkippenden Gespann getroffen und in den Straßengraben geschoben. Die Frau und der Junge wurden ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht.