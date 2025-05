In der Zella-Mehliser Gerüchteküche brodelt es heftig seit dem Brand in der Nacht von Montag auf Dienstag vor einer Woche in einem Wohnhaus in der Hochwaldstraße. Befeuert werden die wilden Spekulationen in der Stadt wohl auch dadurch, dass die Feuerwehr nicht nur wegen des Brandes ausrückte, sondern zugleich mit dem Rettungsdienst auch wegen eines Unfalls in Zella-Mehlis im Einsatz war, bei dem ein Bewohner des Brandhauses mit einem Wohnmobil von der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis abgekommen und gegen eine Mauer und einen Baum geprallt war. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ebenso kursieren wegen der beiden Brandherde im Haus mysteriöse Vermutungen, die sich in alle möglichen Richtungen bewegen.