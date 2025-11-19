Unfall und Angriff: Lkw-Fahrer tritt Polizisten ins Gesicht

Wenig später wollte sich ein Polizist um den Lkw-Fahrer kümmern, wie es hieß. Er öffnete die Fahrertür. Der Fahrer habe nicht erklären können, was passiert sei, hieß es weiter. Der Beamte hab ihn gebeten, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Kurz danach trat der Mann den Angaben zufolge unvermittelt mit dem Fuß ins Gesicht des Polizisten - und blieb im Lkw sitzen.