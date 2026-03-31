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  6. Trotz Warnung: Lkw fährt in Gleisbett - stundenlange Bergung

Unfall Trotz Warnung: Lkw fährt in Gleisbett - stundenlange Bergung

Ein voller Lkw bleibt trotz Warnungen in einer Gleisbaustelle stecken, mit Folgen für den Straßenbahnverkehr. Feuerwehr und Polizei sind stundenlang im Einsatz. Es drohte Kraftstoff auszulaufen.

Unfall: Trotz Warnung: Lkw fährt in Gleisbett - stundenlange Bergung
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Ein 39-Jähriger steuert seinen Lkw in eine Gleisbaustelle - es folgte ein stundenlanger Bergungseinsatz. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Gera (dpa/th) - Auch eindeutige Warnsignale hielten einen 39-Jährigen am Montag offenbar nicht davon ab, seinen tonnenschweren Lastwagen in eine Baustelle zu steuern. Wie die Polizei mitteilte, lenkte der Fahrer sein mit mehreren Tonnen Mais beladenes Fahrzeug trotz Beschilderung und den Hinweisen der Bauarbeiter in eine Gleisbaustelle in der Geraer Wiesestraße. Dort blieb das Fahrzeug den Angaben zufolge im Kies stecken. Es folgte ein stundenlanger Einsatz der Feuerwehr, um den Laster zu bergen. Den gesamten Vormittag habe auf der betroffenen Straßenbahnstrecke Schienenersatzverkehr eingerichtet werden müssen, so die Polizei weiter. 

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Die gesamte Ladung des Fahrzeugs wurde demnach umgeladen. Weil der Tank des Lkw ungünstig auf den Gleisen aufgesessen sei und Diesel auszulaufen drohte, sei zudem der gesamte Kraftstoff aus dem Fahrzeug abgepumpt worden, so ein Polizeisprecher weiter. Gegen 12.30 Uhr war der Einsatz beendet.