Gera (dpa/th) - Auch eindeutige Warnsignale hielten einen 39-Jährigen am Montag offenbar nicht davon ab, seinen tonnenschweren Lastwagen in eine Baustelle zu steuern. Wie die Polizei mitteilte, lenkte der Fahrer sein mit mehreren Tonnen Mais beladenes Fahrzeug trotz Beschilderung und den Hinweisen der Bauarbeiter in eine Gleisbaustelle in der Geraer Wiesestraße. Dort blieb das Fahrzeug den Angaben zufolge im Kies stecken. Es folgte ein stundenlanger Einsatz der Feuerwehr, um den Laster zu bergen. Den gesamten Vormittag habe auf der betroffenen Straßenbahnstrecke Schienenersatzverkehr eingerichtet werden müssen, so die Polizei weiter.