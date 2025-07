Der 65-Jährige war am Sonntagabend mit dem Liegerad vom Weg abgekommen, eine Böschung hinabgestürzt und hatte sich in einem Maschendrahtzaun verfangen, so der Sprecher. Er konnte sich nicht selbst befreien. Bei seiner Rettung war er nach Polizeiangaben bereits stark unterkühlt und schwebte in Lebensgefahr. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.