Unfall: Siebenjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Zingst - Auf der Ostseehalbinsel Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern ist ein siebenjähriger Junge aus Chemnitz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 54-Jähriger aus dem hessischen Vogelsbergkreis fuhr am Vormittag bisherigen Erkenntnissen zufolge auf einer Kreisstraße in Zingst, wie die Polizei mitteilte. Demnach betrat das Kind plötzlich die Fahrbahn von links. Trotz Vollbremsung kam das Fahrzeug den Angaben zufolge nicht rechtzeitig zum Stehen.