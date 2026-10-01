München (dpa/lby) - Eine Seniorin ist am Münchner Odeonsplatz rückwärts in den Gleisbereich der U-Bahn gestürzt und schwer verletzt worden. Die 73-Jährige stolperte am Dienstag aus zunächst unbekannter Ursache am Bahnsteig, wie die Polizei mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt fuhr keine U-Bahn in den Bahnhof ein. Die 73-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, wie sich die Seniorin aus den Gleisen befreite. Der U-Bahn-Verkehr war nicht beeinträchtigt.