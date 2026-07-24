Freital (dpa/sn) - Ein 74 Jahre alter Mann ist mit seinem Rollstuhl in Freital-Hainsberg bei Dresden vom Fußweg auf eine Straße geraten und dort von einem Auto erfasst worden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Der Mann kam ins Krankenhaus. Der Schaden wurde mit rund 3.000 Euro beziffert. Warum der Rollstuhlfahrer auf die Fahrbahn kam, ist noch unklar. Am Steuer des Autos saß ein 67-Jähriger.