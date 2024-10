Unfall: Rettungswagen erfasst Fußgänger - 21-Jähriger stirbt

Der Fotograf Andreas Greiner-Napp Glas-Models in Lauscha gesucht

Er hat seine Wurzeln in Lauscha und fotografierte in aller Welt, u. a. Stars wie Donna Leon und Lang Lang. Jetzt kommt Andreas Greiner-Napp in die Glasstadt zurück und sucht für seine neuesten Fotos Frauen, die mit Glas arbeiten.