Nachdem der Zugführer das Hindernis erkannt habe, habe er eine Schnellbremsung eingeleitet. Ein Aufprall sei jedoch nicht mehr zu verhindern gewesen. In dem Zug seien 34 Menschen gewesen, niemand habe sich verletzt. Auch die 15 Arbeiter, die für die Baumaßnahmen am Sonntagabend an der Bahnstrecke waren, seien unverletzt geblieben.