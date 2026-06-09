Unfall: Regennasse Fahrbahn – Crash mit zwei Verletzten auf A71

Erfurt (dpa/th) - Eine Autofahrerin hat auf der Autobahn 71 bei Erfurt auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist in ein anderes Auto gekracht. Der Wagen der 47-Jährigen geriet am Morgen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Wetterverhältnisse ins Schleudern, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen stieß gegen die Mittelplanke und gegen den Wagen eines 34-Jährigen auf der rechten Fahrspur.