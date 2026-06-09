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Unfall Regennasse Fahrbahn – Crash mit zwei Verletzten auf A71

Eine Fahrerin verliert bei Erfurt die Kontrolle über ihren Wagen. Sie und ein weiterer Autofahrer werden verletzt. Es kommt zu einem Stau am Morgen.

Unfall: Regennasse Fahrbahn – Crash mit zwei Verletzten auf A71
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Die Verletzten wurden laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Erfurt (dpa/th) - Eine Autofahrerin hat auf der Autobahn 71 bei Erfurt auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist in ein anderes Auto gekracht. Der Wagen der 47-Jährigen geriet am Morgen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Wetterverhältnisse ins Schleudern, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen stieß gegen die Mittelplanke und gegen den Wagen eines 34-Jährigen auf der rechten Fahrspur. 

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Anschließend schleuderte der Wagen der Frau laut Polizei zurück gegen die Mittelplanke und verkantete sich dort. Die 47-Jährige und der 34-Jährige wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die A71 Richtung Schweinfurt für zweieinhalb Stunden gesperrt. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder frei.