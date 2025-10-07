Unfall: Radler spannt Schirm beim Fahren auf und prallt gegen Auto

Oberndorf am Lech (dpa/lby) - Ein Radfahrer ist beim Versuch, während der Fahrt einen Regenschirm aufzuspannen, in Schwaben gegen ein geparktes Auto geprallt. Der 21-Jährige habe die Heckscheibe durchbrochen und eine Schnittwunde am Hals erlitten, teilte die Polizei mit. Eine erste Untersuchung durch Rettungskräfte habe aber ergeben, dass der Mann nicht schwerer verletzt worden sei. Er wurde dennoch in ein Krankenhaus gebracht.