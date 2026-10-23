Rüsselsheim (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) ist eine Polizeistreife mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die Beamten wegen eines gemeldeten Wohnungseinbruchs am Donnerstagabend mit Blaulicht und Martinshorn bei Rot über eine Kreuzung. Dabei kollidierten sie mit einem anderen Auto. Drei Menschen wurden leicht verletzt: eine Polizistin sowie der 18-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer aus dem anderen Auto. Es entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro.