Das Unglück hatte sich vor rund zwei Wochen bei einer Vorstellung des Circus Krone ereignet. Bei dem Kunststück befand sich das Akrobaten-Duo nach Angaben des Zirkus an sogenannten Strapaten - Bänder, die meist an der Decke befestigt sind. Nach dem Sturz wurde die 29-Jährige von Notärzten behandelt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.