Schönborn (dpa/sn) - Auf der A13 bei Schönborn (Landkreis Meißen) nahe der Grenze zu Brandenburg ist ein 20-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Wagen mehrfach überschlagen. Der junge Mann war am Samstagnachmittag in Richtung Dresden unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt kam per Hubschrauber, um den Fahrer zu untersuchen. Dieser blieb unverletzt. Am Auto entstand laut Schätzung der Polizei ein Schaden von 15.000 Euro. Wegen der Hubschrauberlandung war die A13 etwa 45 Minuten voll gesperrt.