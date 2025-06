Ilmenau (dpa/th) - Beim Absturz eines Segelflugzeugs ist in Ilmenau am Nachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Der 54 Jahre alte Pilot verlor nach derzeitigem Kenntnisstand während des Landeanflugs über einem Waldstück die Kontrolle über das Flugzeug, wie die Polizei mitteilte. Er saß allein in der Maschine und überlebte den Absturz nicht.