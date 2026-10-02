Unfall Pennewitz: 70-Jähriger fährt ungebremst in Grundstücksmauer

Ein 70 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag in Pennewitz offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gekracht.
Ein 70-jähriger Autofahrer ist wegen gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Er blieb unverletzt.
Ein 70 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag in Pennewitz offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gekracht.
Nach der Werbung weiterlesen
Nach Angaben von Alexandra Hoodt, Sprecherin der Polizeiinspektion Gotha, war der Mann am Abend mit seinem Nissan unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.
Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Wagen anschließend ungebremst von der Pennewitzer Hauptstraße und prallte gegen die Mauer eines Grundstücks. Trotz des heftigen Aufpralls zog sich der Fahrer nach aktuellem Kenntnisstand keine Verletzungen zu.
An dem Nissan entstand Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beschädigte Grundstücksmauer im Ilmenauer Ortsteil wurde ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.