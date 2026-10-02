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Unfall Pennewitz 70-Jähriger fährt ungebremst in Grundstücksmauer

Ein 70-jähriger Autofahrer ist wegen gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Er blieb unverletzt.

Unfall Pennewitz: 70-Jähriger fährt ungebremst in Grundstücksmauer
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Im Ilmenauer Ortsteil Pennewitz fuhr ein Rentner ungebremst gegen eine Grundstücksmauer. Foto: imago stock&people

Ein 70 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag in Pennewitz offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gekracht.

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Nach Angaben von Alexandra Hoodt, Sprecherin der Polizeiinspektion Gotha, war der Mann am Abend mit seinem Nissan unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

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02.10.2026 10:30 Mehrere Verletzte Frontalcrash auf Bundesstraße in der Rhön

Wieder kracht es auf der B285: Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge musste die Bundesstraße bei Kaltennordheim gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Wagen anschließend ungebremst von der Pennewitzer Hauptstraße und prallte gegen die Mauer eines Grundstücks. Trotz des heftigen Aufpralls zog sich der Fahrer nach aktuellem Kenntnisstand keine Verletzungen zu.

An dem Nissan entstand Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beschädigte Grundstücksmauer im Ilmenauer Ortsteil wurde ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.