Unfall: Neubau der Mangfallkanalbrücke in Rosenheim verzögert sich

Rosenheim (dpa/lby) - Wegen eines Unfalles verzögert sich der Neubau der Mangfallkanalbrücke in Rosenheim. Ein rund 40 Tonnen schwerer Träger wurde dabei so stark beschädigt, dass er neu hergestellt werden muss, wie die Stadt Rosenheim mitteilte. Dadurch verzögert sich der Bau um mehr als vier Monate. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beim Transport des Trägers habe sich der Anhänger vom Zugfahrzeug gelöst. Deswegen sei der Träger auf der Straße aufgeschlagen.