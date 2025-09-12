Am frühen Freitagmorgen ereignete sich auf einem nicht für den öffentlichen Verkehr freigegebenen Wirtschaftsweg zwischen Haina und Dingsleben im Landkreis Hildburghausen ein Verkehrsunfall. Ein Kleinwagen kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr Römhild war im Einsatz, leuchtete die Unfallstelle aus und sicherte das Fahrzeug. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht.