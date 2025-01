Bergwacht, Polizei, Feuerwehr und THW mussten in der Neujahrsnacht ran, um die Folgen eines Unfalls abzusichern, verursacht von einem 30-Jährigen. Der hatte sein Geländefahrzeug gegen Mitternacht mit aller Wucht in ein Haus in Siegmundsburg gesetzt und dann Reißaus genommen.