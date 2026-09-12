Saal an der Donau (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Niederbayern schwer verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Autofahrer habe ihn beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr besteht bei dem verletzten 47-Jährigen laut Polizei nicht. Der Autofahrer wollte demnach bei Saal an der Donau (Landkreis Kelheim) auf einer Abbiegespur links abbiegen, während der 47-Jährige ihm auf der Bundesstraße 16 entgegenkam. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.