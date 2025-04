Berchtesgaden (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist im Berchtesgadener Land beim Sturz von seiner Maschine schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, sagte ein Polizeisprecher. Ein Rettungshubschrauber flog den 36-Jährigen demnach in eine Klinik. Der Motorradfahrer war in einer Kurve in Berchtesgaden abends bergab gefahren und dabei gestürzt.