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Unfall Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr – schwer verletzt

Ein 42-Jähriger verliert in einem Kreisverkehr in Pfungstadt die Kontrolle über sein Motorrad. Mit schweren Kopfverletzungen wird er in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall: Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr – schwer verletzt
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Die Polizei versucht noch herauszufinden, was genau passiert ist. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Pfungstadt (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) schwer verletzt worden. Der 42-Jährige war am späten Donnerstagabend auf der Westumgehung Pfungstadt in Richtung Rheinstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erlitt demnach schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. 

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Da der Motorradfahrer zunächst nicht ansprechbar war und es keine Zeugen gab, blieb die Unfallursache bislang weiterhin unklar. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden.