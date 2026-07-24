Unfall: Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr – schwer verletzt

Pfungstadt (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) schwer verletzt worden. Der 42-Jährige war am späten Donnerstagabend auf der Westumgehung Pfungstadt in Richtung Rheinstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erlitt demnach schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.