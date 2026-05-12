München (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B12 im Landkreis Rottal-Inn ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 55-Jährige und eine 79-jährige Pkw-Fahrerin waren dabei, einen Lkw zu überholen, als es zum Zusammenstoß der beiden kam. Dabei wurde der Motorradfahrer nach Polizeiangaben so schwer verletzt, dass er später in einer Klinik starb. Die Frau wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.