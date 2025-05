Weibersbrunn (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) gestorben. Nach derzeitigem Stand nahm ein 39-jähriger Autofahrer dem Mann am Sonntag die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Der 57-Jährige prallte mit seinem Motorrad gegen die Seite des Autos. Er starb noch an der Unfallstelle.