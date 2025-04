Sugenheim (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Mittelfranken gestorben. Der 29-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 83 Jahre alte Fahrer des Autos soll beim Abbiegen in Sugenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) das Motorrad übersehen haben. Er und seine 75 Jahre alte Beifahrerin blieben den Angaben zufolge unverletzt.