Heigenbrücken (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Heigenbrücken (Landkreis Aschaffenburg) tödlich verletzt worden. Der 28 Jahre alte Mann sei noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. Er habe aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad verloren und sei nach links von der Straße abgekommen. Die Polizei ermittelt jetzt zum genauen Unfallhergang.