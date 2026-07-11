Unfall: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr - schwer verletzt

Flöha (dpa/sn) - Bei Kollisionen mit entgegenkommenden Autos hat sich ein 63-jähriger Motorradfahrer im Landkreis Mittelsachsen schwer verletzt. Der Mann war am Freitagabend auf der S223 zwischen Augustusburg und Flöha unterwegs, als er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet, wie die Polizei mitteilte. Wie es dazu kam, war demnach zunächst unklar. Der 63-Jährige kollidierte mit zwei entgegenkommenden Pkw. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.